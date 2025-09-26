Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:53 AM IST

    രു​ചി​യു​ടെ പു​തു​ലോ​ക​വു​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ നെ​സ്റ്റോ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള

    ഒ​മാ​നി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്‌ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്
    രു​ചി​യു​ടെ പു​തു​ലോ​ക​വു​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ നെ​സ്റ്റോ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള
    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഔ​ഖ​ദ്‌, സാ​ദ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ൽ

    ക​രീം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ‘ടേ​സ്റ്റ്‌ ഓ​ഫ്‌ ദോ​ഫാ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഔ​ഖ​ദ്‌, സാ​ദ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​ക്ക്‌ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഔ​ഖ​ദ്‌ നെ​സ്റ്റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ൽ ക​രീം ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട്‌ ആ​റു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11വ​രെ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള. ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ളെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള.

    ഒ​മാ​നി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്‌ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ക​ല​വ​റ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്‌. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ലൈ​വ്‌ പാ​ച​കം, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഹോ​ട്ട്‌ ഫു​ഡ്‌, പ​ച്ച​ക്ക​റി, വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ, ഗ്രോ​സ​റി, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​െ​മ​ന്റ്‌ സ്റ്റോ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ള്ള​താ​യി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്‌ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഔ​ഖ​ദ്‌ സാ​ദ നെ​സ്റ്റോ​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഇ​ട​ത്തി​ലാ​ണ് മേ​ള അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്‌. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ടം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

