Madhyamam
    28 Oct 2025 12:41 PM IST
    സ​ലാ​ല: അ​ജ്‌​വ സ​ലാ​ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘രി​സാ​ല​ത്തു​ന്ന​ബി (സ)’​കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് വാ​ഗ്മി​യും മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ ന​വാ​സ് മ​ന്നാ​നി പ​ന​വൂ​ർ ന്യൂ ​സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഉ​മ​ർ അ​ൽ റ​വാ​സ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ‘നാം ​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സ്ഥ​ല​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ്വാ​ഗ​ത ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ജ്‍വ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സീ​തി കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, യൂ​സ​ഫ് ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, ഉ​സ്മാ​ൻ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, റ​സാ​ക്ക് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി, മ​നാ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ പ​യ്യോ​ളി, വാ​പ്പു വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, മ​റ്റ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

