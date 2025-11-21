Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    21 Nov 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:22 AM IST

    ഖുറമിൽ ഇന്ന് നാവിക പ്രദർശനം

    ഖുറമിൽ ഇന്ന് നാവിക പ്രദർശനം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലീ​റ്റി​ന്റെ നാ​വി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കും. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഖു​റം തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ന്റെ​യും ജി.​സി.​സി ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കും.

    ഒ​മാ​നി​ന്റെ നാ​വി​ക ക​രു​ത്തും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും തെ​ളി​യി​ച്ച് 41 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വും. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ യാ​ട്ടും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തും. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാം. ബീ​ച്ചി​ൽ വ​ലി​യ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ത്സ​മ​യം പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യും. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലേ​സ​ർ ഷോ​ക​ൾ, സ്‌​കൗ​ട്ട്, തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ബീ​ച്ചി​ൽ ഒ​രു​ക്കും.

    ഖു​റ​മി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ അ​റൈ​മി കോം​പ്ല​ക്സ്, ഖു​റം പാ​ർ​ക്ക്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​രും.

