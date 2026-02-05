Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    5 Feb 2026 10:59 AM IST
    date_range 5 Feb 2026 10:59 AM IST

    നവജീവൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സ് വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ആരംഭിച്ചു

    നവജീവൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സ് വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ആരംഭിച്ചു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​പൂ​ർ​വ ര​ക്ത ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വാ​ൻ ഒ​മാ​നി​ൽ പു​തി​യ ര​ക്ത ദാ​ന ഗ്രൂ​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​വ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക​മെ​ന്നും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ഡാ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ര​ക്ത​ദാ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ട​ൻ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​ൺ: 77024999, 9698 4334.

