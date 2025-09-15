Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    15 Sept 2025 11:19 AM IST

    സു​ഹാ​റി​ൽ ന​വ​ചേ​ത​ന​യു​ടെ ഓ​ണോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റി

    സു​ഹാ​റി​ൽ ന​വ​ചേ​ത​ന​യു​ടെ ഓ​ണോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റി
    സു​ഹാ​ർ: ന​വ​ചേ​ത​ന​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ൽ മു​ല്ത​ഖ ഹാ​ളി​ൽ വ​ച്ചുന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി നാ​ട്ടു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ആവേ​ശം വി​ത​റി​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യ​ത്. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​റ​വി​ൽകൊ​ണ്ടാ​ടി​യ പ​രി​പാ​ടി വ​ലി​യൊ​രു ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം കു​റി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റെ​ജി വി​ശ്വ​നാ​ഥ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സു​ബി​ൻ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പാ​ർ​വ​തി രാ​ഹു​ , എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ ന​വ​ചേ​ത​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ അ​നീ​ഷ് എ​രാ​ട​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​വേ​ലി​യു​ടെ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ കേ​ര​ളീ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര, ന​വ​ചേ​ത​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത് വി​ശ്വ​നാ​ഥ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത്, ന​വ​ചേ​ത​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ഓ​ണ നാ​ട​കം ‘മാ...​ഓ​ണം’ ആ​യി​രു​ന്നു. വേ​റി​ട്ട ശൈ​ലി​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യും, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ലും ഭാ​വ​പൂ​രി​ത​മാ​യ നാ​ട​കം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്തി. പ്രേ​ക്ഷ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ മ​റ്റൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​മ​ങ്ക​യും കേ​ര​ളാ​ശ്രീ​മാ​നും. കേ​ര​ളീ​യ വ​സ്ത്ര സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​റ​ങ്ങി​യ മ​ങ്ക​യും, ശ്രീ​മാ​നും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു. ഡോ. ​കെ​സി​യ അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ർ ആ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​മ​ങ്ക പ​ട്ടം നേ​ടി​യ​ത്. അ​രു​ൺ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ കേ​ര​ള​ശ്രീ​മാ​ൻ ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. ബ​ദ​റ​ൽ സ​മ ആ​ശു​പ​ത്രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി.അ​നീ​ഷ് ഏ​റാ​ട​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ന​വ​ചേ​ത​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ജ്വ​ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ണോ​ൽ​സ​വം 2025.

    Gulf News Oman News onam celebration Navachetana
    News Summary - Navachetana's Onotsavam begins in Suhar
