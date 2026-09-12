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    സോഹാർ നവചേതന ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

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    സോഹാർ നവചേതന ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
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    സുഹാറിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയായ നവചേതന സോഹാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷത്തിൽനിന്ന്

    സുഹാർ: സുഹാറിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയായ നവചേതന സോഹാർ കശ്‍മീർ റോഡിലെ ഫാംഹൗസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നവചേതന പോന്നോണം- 2026 സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ത്തു​ചേരലായി. നവചേതന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ്‌ പിള്ള , സെക്രട്ടറി ഹരികൃഷ്ണൻ , പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർമാരായ സുമ രവീന്ദ്രനാഥ് , ബാബു പുഷ്പാഞ്ജലി, രാഹുൽ കൃഷ്ണ എന്നിവർ ആഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    സുഹാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് മനോഹരമായ പൂക്കളം ഒരുക്കി. താലപ്പൊലി, ചെണ്ടമേളം, കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിര, നൃത്തം, ഓണപ്പാട്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ ൾ ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ മാറ്റ് കൂട്ടി. വടംവലി, കസേര കളി, നൂൽ കോർക്കൽ തുടങ്ങിയ പലവിധത്തിലുള്ള ഓണക്കളികൾ പ്രവാസികൾക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തി.

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    News Summary - Navachetana Sohar Celebrates Vibrant Onam Festival
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