Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:24 AM IST

    ന​വ​ചേ​ത​ന ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ നാ​ളെ

    സു​ഹാ​ര്‍: പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​വ​ചേ​ത​ന​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025'’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10.30വ​രെ സു​ഹാ​റി​ലെ അ​ല്‍ മു​ല്‍ത​ക്ക ഫാം ​ഹൗ​സി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഓ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും ന​വീ​ന​വു​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ല്‍പ്, തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ നാ​ട​കാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, കേ​ര​ള ശ്രീ​മാ​ന്‍- മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍. ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്കാ​യി വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മു​ത​ല്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ ര​ജി വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, സു​ബി​ന്‍ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, പാ​ര്‍വ​തി രാ​ഹു​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ക​ലാ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സു​ഹാ​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​വ​ചേ​ത​ന കു​ടും​ബ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ര്‍വ്വം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsonam celebrationpravasi koottaymanavchethana
    News Summary - Navachetana ‘Onotsavam 2025’ Day
