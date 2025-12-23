Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Dec 2025 1:58 PM IST
    date_range 23 Dec 2025 1:58 PM IST

    നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ അടച്ചിടും

    നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ അടച്ചിടും
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ നാ​ച്വ​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം

    മസ്‌കത്ത്: മസ്കത്തിലെ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം 2026 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ അടച്ചിടുമെന്ന് പൈതൃക -ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, മ്യൂസിയത്തിന്റെ പുറത്തുനടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്ത്രീയ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കോ പ്രത്യേക അന്വേഷണങ്ങൾക്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ: 92147596.

