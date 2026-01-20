Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:24 PM IST

    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്തം: പ​ര​മാ​വ​ധി 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്തം: പ​ര​മാ​വ​ധി 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഏ​കീ​കൃ​ത മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത ക​വ​റേ​ജ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക. പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്തം മൂ​ലം കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നും പ​ര​മാ​വ​ധി 5,000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കും.

    ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​ഡ​ക്റ്റി​ബി​ൾ തു​ക​യും ക​വ​റേ​ജ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ക​യും കു​റ​വ് ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ നി​ശ്ച​യി​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ഹ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യോ സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യോ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു രീ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ക. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, വി​പ​ണി മൂ​ല്യം 5,000 റി​യാ​ലി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി വാ​ഹ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​ക്ക് വാ​ഹ​നം കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ 75 ശ​ത​മാ​നം, പ​ര​മാ​വ​ധി 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാം.

    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, വി​പ​ണി മൂ​ല്യം 5,000 റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ 75 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​തു​ക 5,000 റി​യാ​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​നം പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​യു​ടെ കൈ​വ​ശം തു​ട​രും.

    ഭാ​ഗി​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ, വാ​ഹ​നം സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​ന​ഷ്ട​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​ച്ചെ​ല​വ് 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി വ​ഹി​ക്ക​ണം. ഭാ​ഗി​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ ചെ​ല​വ് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്തം മൂ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, ന​ശീ​ക​ര​ണം, തീ​പി​ടി​ത്തം, മ​ന​പ്പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ, മോ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ മൂ​ല​മു​ള്ള നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത ക​വ​റേ​ജ് ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അ​തു​പോ​ലെ, വാ​ദി​ക​ളി​ലോ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പോ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ റോ​ഡു​ക​ളി​ലോ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​യു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​ൻ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​റി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്തം മൂ​ലം കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ലു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​ക​വ​റേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Natural disaster: Compensation up to a maximum of 5,000 riyals
