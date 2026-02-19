Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    വാ​ഹ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​യി​ൽ പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഏ​കീ​കൃ​ത പോ​ളി​സി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ സൗ​ക​ര്യ കാ​ല​യ​ള​വ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ന ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ഭേ​ദ​ഗ​തി​പ്ര​കാ​രം, പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​സ്തു​നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ളി​ലും സ്വ​മേ​ധ​യാ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തേ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ക്ലെ​യിം തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക​ളും ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​പ​രി​ച​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം പ​ണ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ന​ൽ​കു​ന്നു. അം​ഗീ​കൃ​ത വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് തു​ക നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തു​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക 37 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും വാ​ഹ​ന​സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

