    Oman
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:57 AM IST

    ദേശീയ പേമെന്റ് കാർഡ് ‘മാൽ’ നാളെ പുറത്തിറക്കും

    • ‘മാ​ൽ ’ കാ​ർ​ഡ് സോ​ഫ്റ്റ് ലോ​ഞ്ച് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ
    • ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഫീ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ർ​ഡും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​പാ​ട് ചെ​ല​വും
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ പേ​മെ​ന്റ് കാ​ർ​ഡ് ‘മാ​ൽ’ സോ​ഫ്റ്റ് ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (സി.​ബി.​ഒ) അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള വ​ലി​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഈ ​ലോ​ഞ്ച്. ലോ​ഞ്ചി​ങ് ദി​ന​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മി​ക്ക എ.​ടി.​എ​മ്മു​ക​ളി​ലും ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ഗേ​റ്റ്‌​വേ​ക​ളി​ലും മാ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​നാ​കും.

    എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല പി.​ഒ.​എ​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​പ്‌​ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റു​മു​ള്ള വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ‘മാ​ൽ’ കാ​ർ​ഡി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​സ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. കാ​ർ​ഡ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും റീ ​ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. ഡെ​ബി​റ്റ്, പ്രീ​പെ​യ്ഡ് എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വേ​ർ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കാ​ർ​ഡ് ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. നി​ല​വി​ലെ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും പേ​മെ​ന്റ് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ ചെ​ല​വ് 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​യാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഹൗ​സു​ക​ളും ബ്രോ​ക്ക​റേ​ജ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും, ഇ-​വാ​ല​റ്റ് ടോ​പ്-​അ​പ് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ, റി​യാ​ദാ കാ​ർ​ഡ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​ർ, ചാ​രി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​ർ​ച്ച​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് ഫീ (​എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്) പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സ​കാ​ത്, ദാ​നം, സ​ദ​ഖ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചാ​രി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ ഫീ​സും ഒ​ഴി​വാ​കും. ഒ​മാ​ൻ​നെ​റ്റ് സ്വി​ച്ച് വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പേ​മെ​ന്റ് ഘ​ട​ന​യി​ൽ മാ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​ങ്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ദേ​ശീ​യ പേ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ഫീ​സ് ഘ​ട​ന പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സ്ഥി​ര​ത​യു​മു​ള്ള പേ​മെ​ന്റ് ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​മ​യും വൈ​വി​ധ്യ​വും കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, ഒ​മാ​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കാ​ഷ്‌​ലെ​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​റ്റം, വി​ദേ​ശ പേ​മെ​ന്റ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ‘മാ​ൽ’ കാ​ർ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​ള്ള, ദേ​ശീ​യ നി​യ​ന്ത്രി​ത ധ​ന​കാ​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

