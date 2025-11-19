Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദേശീയ പേയ്‌മെന്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 6:32 PM IST

    ദേശീയ പേയ്‌മെന്റ് കാർഡ് ‘മാൽ’ നവംബർ 20ന് പുറത്തിറക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മാൽ ’ കാർഡ് സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ദേശീയ ദിനത്തിൽ; ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫീസ് ഇല്ലാത്ത കാർഡും വ്യാപാരികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇടപാട് ചെലവും
    ദേശീയ പേയ്‌മെന്റ് കാർഡ് ‘മാൽ’ നവംബർ 20ന് പുറത്തിറക്കും
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 20 ന് പുതിയ ദേശീയ പേയ്‌മെന്റ് കാർഡ് ‘മാൽ’ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഒമാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സി.ബി.ഒ) അറിയിച്ചു. ഒമാൻ വിഷൻ 2040-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഡിജിറ്റൽ പരിഷ്‌കരണം വേഗത്തിലാക്കാനും ദേശീയ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വലിയ നീക്കമാണ് ഈ ലോഞ്ച്. ലോഞ്ചിങ് ദിനത്തിൽ സുൽത്താനേറ്റിലെ മിക്ക എ.ടി.എമ്മുകളിലും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഗേറ്റ്‌വേകളിലും മാൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്താനാകും. എന്നാൽ ചില പി.ഒ.സ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ തുടരുന്നതിനാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരിമിതികളുണ്ടാകാമെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബാങ്കുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    ‘മാൽ’ കാർഡിന് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേക ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും വാർഷിക ഫീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഡെബിറ്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് എന്നീ രണ്ട് വേർഷനുകളിലാണ് കാർഡ് നൽകുന്നത്. ഇതുവഴി എല്ലാ തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കാർഡ് ലഭ്യമാകും.

    ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിലെ ചെലവ് കുറക്കുകയും ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. നിലവിലെ കാർഡുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചെറുകിട- ഇടത്തരം സംരംഭകർക്കും പേയ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കൽ ചെലവ് 50% വരെ കുറയാനാണ് സാധ്യത.

    സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകളും ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനങ്ങളും, ഇ-വാലറ്റ് ടോപ്പ്-അപ്പ് സേവനദാതാക്കൾ, റിയാദാ കാർഡ് കൈവശമുള്ള ചെറുകിട - ഇടത്തരം സംരംഭകർ , ചാരിറ്റി സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മെർച്ചന്റ് സർവീസ് ഫീ (എം.എസ്.എഫ്) പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സകാത്ത്, ദാനം, സദഖ തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചാരിറ്റി സംഘടനകൾക്ക് മുഴുവൻ ഫീസും ഒഴിവാകും.

    ഒമാൻനെറ്റ് സ്വിച്ച് വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയതലത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പേയ്‌മെന്റ് ഘടനയിൽ മാൽ കാർഡിന്റെ പങ്ക് പ്രധാനമാണെന്ന് ഒമാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദേശീയ പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കക എന്നതാണ് പുതിയ ഫീസ് ഘടന പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സ്ഥിരതയുമുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിൽ പുതുമയും വൈവിധ്യവും കൊണ്ടുവരിക, ഒമാന്റെ വിഷൻ 2040ന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് ക്യാഷ്‌ലെസ് ഇടപാടുകളിലേക്കുള്ള വേഗത്തിലുള്ള മാറ്റം, വിദേശ പേയ്‌മെന്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ‘മാൽ’ കാർ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂ ടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. ഇതുവഴി കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള, ദേശീയ നിയന്ത്രിത ധനകാര്യ സംവിധാനമാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MuscatgulfnewsOman
    News Summary - National payment card 'MAL' to be launched on November 20
    Similar News
    Next Story
    X