Madhyamam
    Oman
    Posted On
    12 Nov 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:09 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന -​റി​സ്ക് അ​സ​സ്മെ​ന്റ് കാ​മ്പ​യി​ൻ

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന -​റി​സ്ക് അ​സ​സ്മെ​ന്റ് കാ​മ്പ​യി​ൻ
    ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ​ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന-​റി​സ്ക് അ​സ​സ്മെ​ന്റ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ന​വം​ബ​ര്‍ 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​മേ​ഹം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും അ​സു​ഖം നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യം.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 122 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 20,000 ​പേ​ർ പ​ങ്കു​ചേ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഇ​തു മാ​റു​മെ​ന്നും മ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ 14 ബ​ദ​ര്‍ അ​ല്‍ സ​മാ ശാ​ഖ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം മാ​ളു​ക​ള്‍, സൂ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍, പാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍, പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. ‘പ്ര​മേ​ഹ​വും സൗ​ഖ്യ​വും’​എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം. പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രോ​ഗി​ക​ളി​ലെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും ജീ​വി​ത​ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ടി​നെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ്ര​മേ​യം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​രി​യാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന്, വ്യാ​യാ​മം, മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും അ​പ​ക​ട​നി​ര​ക്ക് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​യും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ടേ​ഷ​നും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ചി​കി​ത്സാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ 22717181 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് മി​സ്‌​കോ​ള്‍ ന​ല്‍കാം. ‘പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യും പ്രാ​രം​ഭ രോ​ഗ​നി​ര്‍ണ​യ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​യി ഈ ​സം​രം​ഭം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​മു​ഹ​ന്ന ബി​ന്‍ നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ മു​സ​ല്‍ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​യും മ​റ്റും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് ഡ​യ​ബി​റ്റീ​സ് സ്ക്രീ​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടാ​മെ​ന്നും മ​റ്റ് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബ​ദ​ര്‍ അ​ല്‍ സ​മ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​യ്ക്കാ​യി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മ​ണെ​ന്ന് ബ​ദ​ര്‍ അ​ല്‍ സ​മാ ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ല​തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ മൊ​യ്തീ​ന്‍ ബി​ലാ​ല്‍, ഫി​റാ​സ​ത് ഹ​സ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

