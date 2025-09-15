Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:51 AM IST

    പ്രൗ​ഢ​മാ​യി നാ​ഷ​നൽ ദ​ഫ് മ​ത്സ​രം

    competition
    നാ​ഷ​ന​ൽ ദ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ 1500ാമ​ത് ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹു​ബ്ബു​ർറ​സൂ​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റാ​യ നൂ​റേ മു​ജ​സ്സം‘25​ന് പ്രൗ​ഢ പ​രി​സ​മാ​പ്തി കു​റി​ച്ചു. അ​ൽ ഹൈ​ൽ ത​ബാ​റ​ക് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹു​ബ്ബു​ർറ​സൂ​ൽ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന് ഭം​ഗി​യേ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി സ​ർ​ഗ താ​ള ല​യ സ​മ​ന്വ​യം തീ​ർ​ത്ത് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദ​ഫ് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് നാ​ഷ​നൽ ദ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഹു​ബ്ബു​ർറ​സൂ​ൽ മ​ദ്റ​സ സീ​നി​യ​ർ ടീം ​വി​ജ​യ​കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി ഹു​ബ്ബു​ർറ​സൂ​ൽ മ​ദ്റ​സ ജൂ​നി​യ​ർ ടീ​മും മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി സീ​ബ് ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യും സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​രാ​യി.251 റി​യാ​ൽ, 151 റി​യാ​ൽ, 101 റി​യാ​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി. ത​ബാ​റ​ക് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ലു​ത്ഫി അ​ബു ഹാ​ത്തിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സീം മ​ന്നാ​നി പ​ന​വൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​സ്ഹ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹു​ബ്ബു​ർറ​സൂ​ൽ ചെ​യ്ർ​മാ​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newscompetitionmilad day
    News Summary - National Drum Competition
