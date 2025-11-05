Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:50 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; വാ​ഹ​ന അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി അ​ല​ങ്കാ​ര സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ പ​തി​ക്കാം
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; വാ​ഹ​ന അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പു​തു​ക്കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ വി​ൻ​ഡ്‌​ഷീ​ൽ​ഡി​ലോ സൈ​ഡ് വി​ൻ​ഡോ​ക​ളി​ലോ ഒ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പി​ന്നി​ലെ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ എ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ന്നി​ലെ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ സ്റ്റി​ക്ക​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ കാ​ഴ്ച ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വി​ധം മാ​ത്ര​മേ ആ​യി​രി​ക്കാ​വൂ. എ​ൻ​ജി​ൻ ക​വ​റി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ടു​ന്ന തു​ണി​ത്ത​ര അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ചി​ത​മാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്നം വാ​ഹ​ന അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ​റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 20നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ദി​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vehiclesnational day celebrationdecorationsGuidelinesPolice
    News Summary - National Day Celebration; Police issue guidelines for vehicle decorations
    Similar News
    Next Story
    X