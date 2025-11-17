Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ദേശീയ ദിനാചരണം; മെഡലുകളും രാജകീയ ബഹുമതികളും സമ്മാനിച്ച് സുൽത്താൻ

    പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​ അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​ക്ക് പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി
    ദേശീയ ദിനാചരണം; മെഡലുകളും രാജകീയ ബഹുമതികളും സമ്മാനിച്ച് സുൽത്താൻ
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​യും സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ​ത്‌​നി​യു​മാ​യ അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​ക്ക് പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ​സേ​ന, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും രാ​ജ​കീ​യ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നും സ​മ​ർ​പ്പി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം. റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷെ​യ്ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ലി​ക് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ലി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ബ​ഹു​മ​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഒ​മാ​ൻ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​യും സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ​ത്‌​നി​യു​മാ​യ അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​ക്ക് പ​ര​മോ​ന്ന​ത സി​വി​ലി​യ​ൻ ബ​ഹു​മ​തി സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ആ​ദ​രം. രാ​ഷ്ട്ര​പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​യു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    News Summary - National Day celebration; Sultan presents medals and royal honors
