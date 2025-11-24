Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:01 AM IST

    സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫൈ​ഹ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫൈ​ഹ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖ​സാ​യി​നി​ലു​ള്ള സി​ലാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ന്റെ 55ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യെ പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സി​ലാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മൊ​ത്തും സ​ഹോ​ദ​ര തു​ല്യ​രാ​യ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മൊ​ത്തും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​ലാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സി.​ഇ.​ഒ ന​ബീ​ൽ അ​ൽ റു​വൈ​തി​യും, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഉ​ത്‌​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഹ​താ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കും വി​ധം ക​ഹ് വ​യും ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​വും ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​നോ​ഭാ​വം പ​ക​ർ​ത്തും​വി​ധം ഒ​ന്നി​ച്ച് ഓ​ർ​മ​ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - National Day celebration organized under the leadership of Suhool Al Faiha
