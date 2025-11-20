ദേശീയ ദിനാഘോഷം; ടിക്കറ്റ് നിരക്കിളവുമായി ഒമാൻ എയർtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ ചേർന്ന് ഒമാൻ എയറും. യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഒമാൻ എയർ ദേശീയാഘോഷത്തിന് മധുരം പകർന്നത്.
ബിസിനസ് ക്ലാസ്, ഇക്കോണമി യാത്രക്കാർക്ക് 20 ശതമാനം വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യൂറോപ്പ്, മിഡിലീസ്റ്റ് തുടങ്ങി 40 ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാണ് നിരക്കിളവെന്നും നവംബർ 30 വരെ ഓഫർ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2026 ജനുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവലെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്കാണ് ഓഫർ ലഭിക്കുക. ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്കും ഇന്റർലൈൻ ഫ്ലൈറ്റ്, കോഡ്ഷെയർ പാർട്ണേഴ്സ് എന്നിവക്കും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഒമാൻ എയർ അറിയിച്ചു.
