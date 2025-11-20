Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:48 PM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ള​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ള​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ ദേ​ശീ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മ​ധു​രം പ​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    ബി​സി​ന​സ് ക്ലാ​സ്, ഇ​ക്കോ​ണ​മി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. യൂ​റോ​പ്പ്, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി 40 ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ണ് നി​ര​ക്കി​ള​വെ​ന്നും ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ ഓ​ഫ​ർ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വ​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ ല​ഭി​ക്കു​ക. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്റ​ർ​ലൈ​ൻ ഫ്ലൈ​റ്റ്, കോ​ഡ്ഷെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ണേ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വ​ക്കും ഈ ​ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - National Day Celebration; Oman Air with ticket discounts
