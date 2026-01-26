Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:34 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റാ​ലി​യി​ൽ നാ​സ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ത്തി​യ്യ​ക്ക് കി​രീ​ടം

    ഒ​മാ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ഒ​മ്പ​താം കി​രീ​ടം എ​ന്ന പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡും ഖ​ത്ത​റി​യാ​യ നാ​സ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റാ​ലി​യി​ൽ നാ​സ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ത്തി​യ്യ​ക്ക് കി​രീ​ടം
    29ാമ​ത് ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റാ​ലി​യി​ൽ ഗ്രാ​വ​ൽ ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഖ​ത്ത​ർ താ​രം നാ​സ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ത്തി​യ്യ സ്പാ​നി​ഷ് നാ​വി​ഗേ​റ്റ​ർ കാ​ൻ​ഡി​ഡോ ക​രീ​റ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ റാ​ലി വി​ജ​യ​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ

    സു​ഹാ​ർ: 29ാമ​ത് ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റാ​ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ താ​രം നാ​സ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ത്തി​യ്യ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സു​ഹാ​റി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു റാ​ലി സ​മാ​പ​നം. 2026-ലെ ​എ​ഫ്.​ഐ.​എ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന റൗ​ണ്ടാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ്പാ​നി​ഷ് നാ​വി​ഗേ​റ്റ​ർ കാ​ൻ​ഡി​ഡോ ക​രീ​റ​ക്കൊ​പ്പം ഗ്രാ​വ​ൽ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ അ​ൽ അ​ത്തി​യ 13ൽ 10 ​സ്റ്റേ​ജു​ക​ളി​ലും ജ​യം നേ​ടി. ഇ​തോ​ടെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​രി​യ​റി​ലെ 92ാമ​ത്തെ വി​ജ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ താ​രം, ഒ​മാ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ഒ​മ്പ​താം കി​രീ​ടം എ​ന്ന പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡും സ്ഥാ​പി​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഡ​ക്കാ​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ആ​റാം കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സം നീ​ണ്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഓ​ട്ടോ ടെ​ക് ടീം ​നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സ്കോ​ഡ ഫാ​ബി​യ ആ​ർ.​എ​സ് കാ​റി​ലാ​ണ് അ​ൽ അ​ത്തി​യ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്ന് ചെ​റി​യ ട​യ​ർ പ​ഞ്ച​റു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടി​ട്ടും വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ ഗ്രാ​വ​ൽ സ്റ്റേ​ജു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ര​ണ്ടു മി​നി​റ്റും 8.8 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും ലീ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റും 55 മി​നി​റ്റും 41.1 സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​മാ​ണ് അ​ത്തി​യ കു​റി​ച്ച​സ​മ​യം.

    ഒ​മാ​നി താ​രം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ-​റ​വാ​ഹി, നാ​വി​ഗേ​റ്റ​റാ​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ താ​രം അ​ത്താ അ​ൽ ഹ​മൂ​ദി​നൊ​പ്പം ഓ​വ​റോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മൂ​ന്നാം സ്പെ​ഷ​ൽ സ്റ്റേ​ജി​ലും 11, 12ാം സ്റ്റേ​ജു​ക​ളി​ലും അ​ൽ റ​വാ​ഹി ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​മേ​റി​യ സ​മ​യം കു​റി​ച്ചു.

    ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റും 57 മി​നി​റ്റും 49.9 സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​മാ​ണ് അ​ൽ​റ​വാ​ഹി​യു​ടെ ഫി​നി​ഷി​ങ് സ​മ​യം. മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് റാ​ലി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റാ​ലി ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ ന​ട​ക്കും.

