Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:51 AM IST

    നാ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി യൂനി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    നാ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി യൂനി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ നാ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി യൂനി​റ്റി​യു​​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ നാ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി യൂനി​റ്റി ര​ണ്ട് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റൂ​വി അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സ്, മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത നി​ർ​മാ​താ​വ് എം. ​ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര,സീ​രി​യ​ൽ അ​ഭി​നേ​ത്രി ചി​പ്പി​ര​ഞ്ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്പും സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച നി​റ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​വു ന​ൽ​കി. നാ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി യൂ​നി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​കു​മാ​ര​ൻ​നാ​യ​ർ അ​ധ്യക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ണം എ​ന്ന​ത് മാ​ന​വി​ക​ത​യും ഒ​രു​മ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും,ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഹാ​ർ​ദ​മാ​യി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി .ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാം വാ​ണി​ജ്യ​വ​ത്കരി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​ണം ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കു പു​റ​ത്താ​ണെ​ന്നും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ത​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പോ​യെ​ന്നും ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വ് എം.​ര​ഞ്ജി​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ മ​ന്ന​ത്ത് പ​ത്മനാ​ഭ​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​ത കേ​സ​രി പ്ര​തി​ഭാ പു​ര​സ്ക്ാ​രം എം.​ര​ഞ്ജി​ത്തും ചി​പ്പി ര​ഞ്ജി​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി , ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, സ്‌​കി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ , ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ൽ കൊ​മോ​ത്ത് , ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ , ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഫ്ര​ണ്ട്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം കൃ​ഷ്‌​ണേ​ന്ദു തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു .

    ഫാ​മി​ലി യൂ​നി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​രി​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​രാ​ജ് പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:onam celebrationgulfOmanNair
    News Summary - Nair Family Unity Onam Celebration
