‘നാദാപുരം പെരുമ’ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നാദാപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ‘നാദാപുരം പെരുമ 2025’ ബർക്കയിലെ ഇസ് ഗാർഡനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് ലീഗ് നാദാപുരം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് ഈന്തുള്ളതിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി. മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകരായ മെഹറിൻ, ഷഫീർ കുറ്റ്യാടി തുടങ്ങിയവർ നയിച്ച ഗാനമേളയും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒപ്പന തുടങ്ങിയവ നടന്നു. ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റും കലാകായിക പരിപാടികളും വടംവലി മത്സരവും നടത്തി. പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ല അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് നാദാപുരം, അബൂബക്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ നരിക്കാട്ടേരി സ്വാഗതവും എം.കെ. മുഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register