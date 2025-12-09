Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    9 Dec 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    9 Dec 2025 10:06 AM IST

    'നാ​ദാ​പു​രം പെ​രു​മ' കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘നാ​ദാ​പു​രം പെ​രു​മ’ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ദാ​പു​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘നാ​ദാ​പു​രം പെ​രു​മ’ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ദാ​പു​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ‘നാ​ദാ​പു​രം പെ​രു​മ 2025’ ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ ഇ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് നാ​ദാ​പു​രം മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് ഈ​ന്തു​ള്ള​തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​രാ​യ മെ​ഹ​റി​ൻ, ഷ​ഫീ​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​പ്പ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. ബി​രി​യാ​ണി ഫെ​സ്റ്റും ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ നാ​ദാ​പു​രം, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ന​രി​ക്കാ​ട്ടേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Oman News gulf news malayalam Family Association
    News Summary - 'Nadapuram Peruma' family association organized
