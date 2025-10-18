Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഎം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:40 AM IST

    എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ഗാ​ല: ഒ​മാ​നി​ലെ വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി വു​മ​ൺ​സ് ലോ​ഞ്ച് (എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ) മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. 2022ൽ ​രൂ​പം​കൊ​ണ്ട എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ൽ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്.

    തു​ല്യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​രോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വി​ര​ലി​ൽ എ​ണ്ണാ​വു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ല​വി​ൽ 175ലധി​കം സ്ഥി​രാം​ഗ​ങ്ങ​ളും 1000ൽ ​അ​ധി​കം ഫോ​ളോ​വ​ർ​മാ​രു​ള്ള ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജു​മാ​യി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​നെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന ഹോം ​മേ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന, ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക, അ​വ​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം നി​റ​ഞ്ഞ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ-​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsanniversary celebratedWomen's Association
    News Summary - M.W.L. Women's Association celebrates anniversary
    Similar News
    Next Story
    X