Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 12:52 PM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ലൈ​ഫ്‌ ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഹ​വാ​ന സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: ലൈ​ഫ്‌ ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഹ​വാ​ന സ​ലാ​ല സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘മൂ​ൺ ലൈ​റ്റ്‌ മെ​ല​ഡീ​സ്‌’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക സൗ​മ്യ സ​നാ​ത​ന​നാ​ണ് ഷോ ​ന​യി​ച്ച​ത്. മ​രീ​ന ഏ​രി​യ​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്‌.

    ഹി​ന്ദി, അ​റ​ബി, മ​ല​യാ​ളം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക്‌ അ​നു​ഭൂ​തി​ദാ​യ​ക​മാ​യി. വി​വി​ധ വാ​ദ്യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​മ്യ ത​ന്റെ പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​നു​പേ​ർ ഷോ ​ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ് സൗ​മ്യ സ​നാ​ത​ന​ൻ.

    TAGS:gulfnewssalalaOman
    News Summary - Music concert organized in Salalah
