Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:21 PM IST

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന്

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന്
    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് സാ​ഹി​ത്യ-​ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ 15ാമ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റൂ​വി ഗാ​ല​ക്സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എം. ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​ഹി​ത്യ ചൈ​ത​ന്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തു​വൈ​ഭ​വം പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​രീ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Muscat Zone Pravasi Literature Festival to be held today at the Muscat Cultural Center
    X