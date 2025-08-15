Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ടെ​ന്നി​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്; എം.​സി.​സി ഇ​ല​വ​ൻ സു​വൈ​ഖ്, റാ​പ്റ്റേ​ഴ്സ് വു​മ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    mcc eleven suvaikh
    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ടെ​ന്നി​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പു​ര​ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​സി.​സി ഇ​ല​വ​ൻ സു​വൈ​ഖ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്‌​പാ​ർ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​സ്‌​ക​ത്ത് ടെ​ന്നി​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​സി.​സി ഇ​ല​വ​ൻ സു​വൈ​ഖും വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റാ​പ്റ്റേ​ഴ്സ് വു​മ​ണും വി​ജ​യ​കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജ​തി​ന്ദ​ർ സി​ങ്, ഒ​മാ​ൻ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ്രി​യ​ങ്ക മെ​ൻ​ഡോ​ൻ​സ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ, സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​രു​വ​രും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റാ​പ്റ്റേ​ഴ്സ് വു​മ​ൺ

    പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​ടെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ 32 ടീ​മു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു മാ​റ്റു​ര​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ.​എ​ൽ ക്ലാ​സ​ക്കോ ആ​ണ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ര​ണാ താ​ഹ അ​ലി (എം.​സി.​സി ഇ​ല​വ​ൻ സു​വൈ​ഖ്), മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റാ​യി തൈ​മൂ​ർ അ​ലി (ഗ്രീ​ൻ സ്റ്റാ​ർ) ബൗ​ള​റാ​യി വി​ജേ​ഷി​നെ​യും (ബ്രാ​വോ​സ് ഇ​ല​വ​ൺ) തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ൽ എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഐ.​എ​സ്.​സി-​എം.​കെ. ഡ​ബ്ല്യു റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രി​യാ​യി ഫി​സ ജാ​വേ​ദ്, മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റാ​യി നി​ത്യ ജോ​ഷി, ബൗ​ള​റാ​യി നി​ത്യ ജോ​ഷ​യെ​യും (മൂ​വ​രും റാ​പ്റ്റേ​ഴ്സ് വു​മ​ൺ) തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

