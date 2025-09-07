Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:00 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത്‌ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്‌ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്‌: മ​സ്ക​ത്ത്‌ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും മ​ൻ​ബ​ഉ​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ​യും 43ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം പ്രൗ​ഢഗം​ഭീ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​നം സ​മ​സ്ത അ​ധ്യക്ഷ​ൻ ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ണ​ക്കാ​ട്‌ സാദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, റ​യീ​സ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഓ​ണ​മ്പ​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫൈ​സി, മാ​ലി​ക്‌ അ​ൽ ഫാ​ർ​സ്സി, ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞു ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ശ​സ്ത സു​ഹൈ​ൽ ഫൈ​സി കൂ​രാ​ട്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മീ​ലാ​ദ്‌ ഖ​വാ​ലി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്‌ മ​ൻ​ബ​ഉ​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്ര​സ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്‌​നേ​ഹ​വി​രു​ന്നി​ന്‌ സ​യ്യി​ദ്‌ ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​മ​ർ വാ​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും, ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം കോ​ർ​ണി​ഷ്‌, അ​ബ്ബാ​സ്‌ ഫൈ​സി തു​ട​ങ്ങി മ​സ്ക​ത്ത്‌ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    News Summary - Muscat Sunni Center's anniversary celebration concludes
