Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:37 AM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി

    മ​സ്ക​ത്ത് സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി
    അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി (പ്ര​സി.),ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ഷീ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര),അ​ബ്ബാ​സ് ഫൈ​സി (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ഫൈ​സി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് സ​മ​സ്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞു ഹാ​ജി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി​യെ​യും, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ഷീ​റി​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി അ​ബ്ബാ​സ് ഫൈ​സി​യെ​യും, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഉ​സ്താ​ദ് എ​ൻ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മൂ​സ ഹാ​ജി മ​ത്ര, ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​ജി, അ​ന​സ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞു (വൈ​സ് പ്ര​സി.), റി​യാ​സ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ അ​ന്നാ​ര, ഷ​ബീ​ർ ജ​ലാ​ൽ (ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര.), സ​ലീം കോ​ർ​ണീ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ജ​മാ​ൽ ഹ​മ​ദാ​നി, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ഫൈ​സി, ഹാ​ഷിം ഫൈ​സി, ഉ​മ​ർ വാ​ഫി, നി​ലാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഫീ​ർ, സ​മീ​ൽ ക​രി​യാ​ത്ത് (സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ.)

    News Summary - Muscat Sunni Center has a new operating committee
