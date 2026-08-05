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    Oman
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 3:20 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 3:20 PM IST

    ബൗഷറിലെ പ്രശസ്തമായ ‘മസ്കത്ത്’ ഇലുമിനേറ്റഡ് സൈൻ ബോർഡ് അണച്ചിടും

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    അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി താൽക്കാലികമായയാണ് ലൈറ്റുകൾ അണക്കുന്നത്
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    മസ്കത്ത്: ബൗഷറിലെ ജബൽ സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ ‘മസ്കത്ത്’ ഇലുമിനേറ്റഡ് സൈൻ ബോർഡിന്റെ ലൈറ്റുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി താൽക്കാലികമായി അണക്കുന്നതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി. ഈ ലാൻഡ്മാർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനായുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലൈറ്റുകൾ ഓഫാക്കുകയെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. പണികൾ പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ സൈൻ ബോർഡ് സാധാരണ നിലയിൽ പ്രകാശിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:MuscatMaintenance WorkSignboard
    News Summary - മസ്കത്ത് സൈൻ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ്
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