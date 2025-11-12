Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത്, സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് ഏ​ഴ് വ​യ​സ്സ്; ദ​ശ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത്, സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ
    മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കു​തി​പ്പേ​കി​യ മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും വാ​ർ​ഷി​ക​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ. മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴാം വാ​ര്‍ഷി​ക​വും സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വു​മാ​ണ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്.

    സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ആ​ധു​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ്യോ​മ​യാ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​മാ​ന്‍ വി​ഷ​ന്‍ 2040 പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2018 ന​വം​ബ​ര്‍ 11നാ​യി​രു​ന്നു മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ന് ഓ​മാ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന എ​യ​ര്‍ ഹ​ബ്ബാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. 15-25 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ലോ​ക​ത്ത് 11ാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​ഗോ​ള​സ​ഞ്ചാ​ര​ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 10.6 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഇ​ത് 9.55 ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷം 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2024ല്‍ ​മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ തെ​ക്കു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള റ​ണ്‍വേ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​വും 45 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യും വ​രു​ന്ന പു​തി​യ റ​ണ്‍വേ എ​ല്‍.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റി​ങ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം (5-15 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗം), മി​ക​ച്ച സ്റ്റാ​ഫ്, എ​ളു​പ്പ​മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം, ഏ​റ്റ​വും വൃ​ത്തി​യാ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നീ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    5.8 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തീ​ര്‍ണ​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍. ര​ണ്ടു​കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യ​ു​ള്ള മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഭാ​വി​യി​ല്‍ 5.6 കോ​ടി വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. 2015 ന​വം​ബ​ര്‍ 11ന് ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ദോ​ഫാ​റി​നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​മാ​ണ്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 1.04 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ 91,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 15 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    വി​മാ​ന​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലും എ​ട്ടു​ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.2019 മു​ത​ല്‍ ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് റേ​റ്റി​ങ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തി വ​രു​ന്ന സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ താ​ഴെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ലോ​ക വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024ല്‍ ​ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ താ​ഴെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, മി​ക​ച്ച സ്റ്റാ​ഫ്, എ​ളു​പ്പ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഏ​റ്റ​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് അ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും നേ​ടി.

