മസ്കത്ത് റുസൈൽ ഏരിയ കെ.എം.സി.സി അനുസ്മരണ യോഗംtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് റുസൈൽ ഏരിയ കെ.എം.സി.സി പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ യോഗം ഓഫിസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രവാസി വോട്ട് ചേർക്കലും നടന്നു. മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി റഹീം വെറ്റല്ലൂർ യോഗം ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. റുസൈൽ ഏരിയ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ശിവപുരം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ല കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് പി.എ.വി അബൂബക്കർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി പാർട്ടി വിങ് കൺവീനർ ശമീർ പാറയിൽ പ്രവാസി വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനും വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തി. യോഗത്തിൽ അഷ്റഫ് മുതുവന, മുഹമ്മദ് കക്കൂൽ, നാസർ ചക്കരക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇ. അഹമ്മദ് , വി.കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, സമസ്ത മുശാവറ മെമ്പർ മാണിയൂർ ഉസ്താദ് എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയുളള പ്രാർഥനക്ക് കബീർ ഫൈസി നേതൃത്വം നൽകി.ഇക്ബാൽ തവന്നൂർ, ഹുസൈൻ കുട്ടി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. സലീം അടക്കാത്തോട് സ്വാഗതവും അഫ്സൽ എടക്കാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
