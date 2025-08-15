Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Aug 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 12:42 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് റു​സൈ​ൽ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം

    memorial meeting
    മ​സ്ക​ത്ത് റു​സൈ​ൽ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വെ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് റു​സൈ​ൽ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം ഓ​ഫി​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വെ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. റു​സൈ​ൽ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ശി​വ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ.​വി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ർ​ട്ടി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ൻ്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​തു​വ​ന, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ക്കൂ​ൽ, നാ​സ​ർ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് , വി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി, സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ മെ​മ്പ​ർ മാ​ണി​യൂ​ർ ഉ​സ്താ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള​ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് ക​ബീ​ർ ഫൈ​സി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.ഇ​ക്ബാ​ൽ ത​വ​ന്നൂ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സ​ലീം അ​ട​ക്കാ​ത്തോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഫ്സ​ൽ എ​ട​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യ​ും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News Oman News Muscat memorial meeting KMCC Rusail Area
