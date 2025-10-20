Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി മ​സ്‌​ക​ത്ത്; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി മ​സ്‌​ക​ത്ത്; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
     ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന് ​മ​സ്‌​ക​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23, 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ(​ഐ സി ​എ​ഫ്) മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം റൂ​വി​യി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ തു​ലി​പ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജെ ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    26 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​രു കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ക്ഷി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഒ​രേ​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​മ​റാ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കൂ, സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ട്ടെ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന-​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ 'ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ്' ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽനി​ന്നും ഒ​മാ​നി​ൽനി​ന്നു​മു​ള്ള ക​ല-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും, ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രാ​ഭി​രു​ചി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

