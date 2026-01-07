Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 7 Jan 2026 12:20 PM IST
    date_range 7 Jan 2026 12:20 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    പ്ര​വേ​ശ​നം കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം; ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ
    മ​സ്ക​ത്ത് ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 57 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​സ്ക​ത്ത് ഫാ​ർ​മ​സി ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റോ​ഴ്സ് എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​ത്തി​നും പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ടാ​ഗ് ലൈ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക നോ​ക്കൗ​ട്ട് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ എ​ഡി​ഷ​നാ​ണി​ത്.

    കാ​യി​ക മി​ക​വും ടീം ​വ​ർ​ക്കും സ്പോ​ർ​ട്സ്മാ​ൻ​ഷി​പ്പും മു​ൻ​നി​ര്‍ത്തി ഒ​മാ​നി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ വാ​രം അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സൗ​ഹൃ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ർ​ഹ​ത. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​സ്ക​ത്ത് ഫാ​ർ​മ​സി ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റോ​ർ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഹെ​ഡ് ഗോ​ഡ്‌​വി​ൻ ജോ​സ​ഫു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ഫോ​ൺ: 99416577, വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്: 78240545. എ​ൻ​ട്രി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി: 2026 ജ​നു​വ​രി 10.

    TAGS:footballMuscatcricket tournamentOman News Malayalam
    News Summary - Muscat Pharmacy Corporate Football and Cricket Tournament
