ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർക്ക് മസ്കത്ത് പഞ്ചവാദ്യസംഘത്തിന്റെ സ്നേഹാദരവ്

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Posted Ondate_range 3 Jun 2026 12:48 PM IST
Updated Ondate_range 3 Jun 2026 12:48 PM IST
ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർക്ക് മസ്കത്ത് പഞ്ചവാദ്യസംഘത്തിന്റെ സ്നേഹാദരവ്text_fields
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News Summary - Muscat Panchavadya Sangha pays tribute to Indian Ambassador
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ നിന്നും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ജി.വി ശ്രീനിവാസിന് മസ്കത്ത് പഞ്ചവാദ്യസംഘം സ്നേഹാദരവ് നൽകി. എംബസിയിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ വച്ച് മസ്കത്ത് പഞ്ചവാദ്യസംഘം ആശാൻ തിച്ചുർ സുരേന്ദ്രൻ സ്നേഹോപഹാരം നൽകി. പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് പട്ടിയാത്ത് പൊന്നാട അണിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ കലയും സംസ്കാരവും ഒമാനിലും പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി മസ്കത്ത് പഞ്ചവാദ്യ സംഘം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ട്രഷറർ രവി പാലിശ്ശേരി, കോഡിനേറ്റർ രാജേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ , മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ഡോ അജിത് കുമാർ, സന്ദീപ് സേതുമാധവൻ, കിഷോർ പുളിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു
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