    date_range 4 Sept 2025 10:14 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 10:14 AM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ്; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​സ്വാ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ്; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ഴ്ച (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക.

    പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, നി​ർ​മ്മാ​ണം, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​മീ​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഇ​ൻ​ഫ്ല​റ്റ​ബി​ൾ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഒ​മാ​നി മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര കി​യോ​സ്‌​ക്കു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും, ന​സീം, അ​മീ​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഹൊ​റ​ർ സി​റ്റി ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബി​ഡു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് ആ​ണ്.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്‌​സി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പെ​യ്‌​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നും ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    പ്ര​മോ​ഷ​ണ​ൽ ക​രാ​റി​നു​ള്ള ബി​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 ആ​ണ്. മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ മേ​ഖ​ല​യാ​യ കി​ഡ്‌​സ് വേ​ൾ​ഡി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നു​മാ​യി ബി​ഡു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​മ്പ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​പ്പി​ൽ 1.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. 1,000ല​ധി​കം ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖു​റം നാ​ഷ​ണ​ൽ പാ​ർ​ക്ക്, അ​മീ​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, ന​സീം പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്.

