Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 10:18 AM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ...

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ട്ടു​വേ​ദി​ക​ൾ; ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ...
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ലെ വെ​ടി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം (ഇടത്) , മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​മാ​നി (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ രാ​വു​ണ​രും കാ​ല​ത്തി​ന് വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്‌​സി​ന്റെ തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​വും.

    ഖു​റം നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്ക്, ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക്, ന​സീം പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക്, സീ​ബ് ബീ​ച്ച്, വാ​ദി അ​ൽ ഖൂ​ദ്, ഖു​റി​യാ​ത്ത്, ബൗ​ഷ​ർ സാ​ൻ​ഡ്‌​സ്, ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ട്ടു​വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. 700ല​ധി​കം ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഖു​റം നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം, നാ​ട​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സോ​ൺ, ലൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ണ്ടാ​കും. കാ​ർ​ണി​വ​ലു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ൺ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹാ​ക്ക​ത്ത​ൺ, ഫാ​ഷ​ൻ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​ക്കും. ന​സീം ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം ഒ​രു​ക്കും, സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക​ൾ, റൈ​ഡു​ക​ൾ, പ​ല​ഹാ​ര കോ​ർ​ണ​ർ, ക​വി​ത- സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്ക​സ്, ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ക്ലാ​സി​ക് കാ​റു​ക​ളു​ക​ളു​ടെ​യും മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും.

    ആ​മി​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ൽ പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ണി​വ​ൽ, ഗെ​യി​മി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ക്ലാ​സി​ക് ബൈ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ‘മാ​ഷാ ആ​ൻ​ഡ് ദി ​ബെ​യ​ർ’ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    സീ​ബി​ലെ സൂ​ർ അ​ൽ ഹ​ദീ​ദ് ബീ​ച്ചി​ൽ ബീ​ച്ച് ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, മാ​ര​ത്ത​ൺ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ചെ​റു​കി​ട- ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. നാ​ട​ക-​ജ​ന​കീ​യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​താ​സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ, ഫാ​മി​ലി ടെ​ന്റു​ക​ൾ, ക്ലാ​സി​ക് മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ഷോ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കും.

    വാ​ദി അ​ൽ ഖൂ​ദി​ൽ ലൈ​വ് ഷോ​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത -നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ സോ​ണു​ക​ൾ, വി​ശ്ര​മ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്തു​ക​ൾ, തീം ​ഇ​ൻ​ഫ്ലേ​റ്റ​ബ്ൾ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ചെ​റു​കി​ട- ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സൂ​ഖ് ഒ​രു​ക്കും. സീ​പ്ലൈ​ൻ, ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ച്, ഭ​ക്ഷ​ണ​പാ​നീ​യ സോ​ണു​ക​ൾ, ഗ്ലാ​മ്പി​ങ് ടെ​ന്റു​ക​ൾ, ക്ലൈം​ബി​ങ് വാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കും.

    ഖു​റ​യാ​ത്തി​ൽ ബോ​ട്ടി​ങ്, ക​യാ​ക്കി​ങ്, ഫു​ഡ് -പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കും. ലേ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ർ​ണ​ർ, നാ​ട​ക വേ​ദി, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, കൈ​ത്ത​റി സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് നീ​ന്ത​ൽ, പൈ​തൃ​ക ബോ​ട്ടു​മ​ത്സ​രം, ഫി​ഷി​ങ്, ഡൈ​വി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​ക ഗെ​യ്മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും.

    ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഷൂ​ട്ടി​ങ് മ​ത്സ​രം, അ​റീ​ന ഫൈ​റ്റു​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ബൗ​ഷ​ർ സാ​ൻ​ഡ്സി​ൽ മാ​ര​ത്ത​ൺ, എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് റേ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​വി​ധ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ മാ​ളു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി -ക​ലാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newseventsgulf news malayalamMuscat Nights
    News Summary - Muscat Nights from January 1st
    Similar News
    Next Story
    X