Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദ്രാവക, ഭക്ഷ്യമാലിന്യം...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 11:36 AM IST

    ദ്രാവക, ഭക്ഷ്യമാലിന്യം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ദ്രാവക, ഭക്ഷ്യമാലിന്യം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദ്രാ​വ​ക ഭ​ക്ഷ്യ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    എ​ണ്ണ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ദ്രാ​വ​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത, പൊ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കാ​ത്ത കു​പ്പി​ക​ളി​ൽ (പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​ക​ളി​ൽ) ന​ന്നാ​യി മൂ​ടി സീ​ലു​ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മേ മാ​ലി​ന്യ​മാ​യി ത​ള്ളാ​വൂ എ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ന്ന് പ​രി​സ​ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം സു​സ്ഥി​ര മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മ്മാ​ർ​ജ്ജ​ന രീ​തി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waste disposalSafefood wasteMuscat Municipality
    News Summary - Muscat Municipality urges safe disposal of liquid and food waste
    Similar News
    Next Story
    X