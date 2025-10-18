Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, ശു​ചി​ത്വം, പു​ക​യി​ല​യും പാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും മൂ​ല​മു​ള്ള ദോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കും
     ​പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റ​ബി മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും വ​ഖ​ഫ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, ശു​ചി​ത്വം, പു​ക​യി​ല​യും പാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും മൂ​ല​മു​ള്ള ദോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ ഒ​മാ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്കാ​ര പൂ​ർ​വ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​മു​ഖ പ​ള്ളി​ക​ളാ​യ റു​വി​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് മ​സ്ജി​ദ്, അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ അ​ൽ വാ​രി​ത്ത് ബി​ൻ ക​അ​ബ് മ​സ്ജി​ദ്, ബൗ​ഷ​റി​ലെ അ​ൽ അ​വാ​ബി മ​സ്ജി​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ബ​ഹു​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഈ​ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

