Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 1:42 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഏ​ഴ് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഏ​ഴ് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ വി​വി​ധ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന രൂ​പ​രേ​ഖ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴ് റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​രാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ദാ​ർ​സൈ​ത്തി​ലെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ അം​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    വാ​ദി ക​ബീ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ ഖൈ​റാ​ൻ വി​ല്ലേ​ജ് പാ​ർ​ക്ക്, ആ​മി​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, മ​ബേ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, ഖു​റ​യാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ റ​വി​യ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക. റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ​വും പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​പ്പു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    2,363 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള വാ​ദി ക​ബീ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​റ്റി​ങ്, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, ത​ണ​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​തു​പോ​ലെ, 5,878 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള അ​ൽ ഖി​റാ​ൻ ഗ്രാ​മ പാ​ർ​ക്ക് പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ 8,750 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള പു​തി​യ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ വി​വി​ധോ​ദ്ദേ​ശ്യ കാ​യി​ക കോ​ർ​ട്ട്, ത​ണ​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​റ്റി​ങ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

    മ​ബേ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്നി​ന് 7,417 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റും മ​റ്റൊ​ന്നി​ന് 10,091 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റും വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ണ്ട്. ഇ​രു​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും ലൈ​റ്റി​ങ്, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ത​ണ​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും.

    ഇ​തി​ൽ ഒ​രു പാ​ർ​ക്കി​ൽ ക​ഫെ​യും പൊ​തു​ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. കൂ​ടാ​തെ, ഖു​റ​യ്യാ​ത്തി​ൽ 7,698 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും 251 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ റ​വി​യ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. അ​ൽ റ​വി​യ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ക​ളി​സ്ഥ​ലം, ഹ​രി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും.

