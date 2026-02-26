Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 10:41 AM IST

    ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​പൈ​തൃ​കം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യാ​തെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് നി​ർ​ദി​ഷ്ട മാ​ലി​ന്യ​ക്കൊ​ട്ട​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം. തീ​ര​പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Muscat Municipality calls for protecting the cleanliness of beaches
    Similar News
    Next Story
    X