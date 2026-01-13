Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    13 Jan 2026 11:36 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 11:36 AM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് മെ​ട്രോ​പ​ദ്ധ​തി; പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ന​കം

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി
    മ​സ്ക​ത്ത് മെ​ട്രോ​പ​ദ്ധ​തി; പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ന​കം
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് മെ​ട്രോ​പ​ദ്ധ​തി വൈ​കാ​തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മ​അ്‍വാ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ഭൂ​ത​ല ഗ​താ​ഗ​ത ട്രാ​ക്കി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി (ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ക്കി​ങ് പ്രോ​ജ​ക്ട്) മ​സ്ക​ത്ത് മെ​ട്രോ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ട്രാ​ക്കി​ങ് പ​ദ്ധ​തി ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മ​സ്ക​ത്ത് മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക, പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 50 മു​ത​ൽ 55 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മെ​ട്രോ ലൈ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് റൂ​വി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് (റൂ​വി സി.​ബി.​ഡി) വ​രെ​യാ​ണ് മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. റൂ​ട്ടി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 36 മു​ത​ൽ 42 വ​രെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം. മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഗാ​ല, അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഡൗ​ൺ​ടൗ​ൺ, മ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മെ​ട്രോ​പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കും. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ന​വാ​സ, വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് മെ​ട്രോ ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം 45.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി (ഐ.​ടി) മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം 45.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മ​അ്‍വാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​ത -ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 22 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 22 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ 25 ആ​യി. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, വാ​ഹ​ന ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം (ഐ.​വി.​എം.​എ​സ്), സ്മാ​ർ​ട്ട് വെ​യി​ങ് സ്കെ​യി​ലു​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യാ​ഡു​ക​ൾ, പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ല​വി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.

    വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ ലെ ​മ​റ്റു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചു. ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2025-ഓ​ടെ മൊ​ത്തം നി​ക്ഷേ​പം 1.2 ബി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും ഇ​തി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം ഏ​ക​ദേ​ശം 65 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള 160 ചാ​ർ​ജി​ങ് പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ 2025-ൽ ​ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2026-ൽ ​ഇ​ത് 200 ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തും. ഒ​മാ​നി​ൽ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ആ​ദ്യ 15 ല​ഘു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. 2026ൽ ​ഏ​ക​ദേ​ശം 1,120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. 1.2 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ചെ​ല​വ്.

    ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മൊ​ത്തം 3.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഒ​മാ​നി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2025-ൽ ​കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ള​വ് 143 മി​ല്യ​ൺ ട​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം 60 ടൂ​റി​സ്റ്റ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി, ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ രാ​ജ്യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഷി​നാ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ്, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, വി​ക​സ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​ർ, ഗ്രീ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​പ്പ​ൽ സ്ക്രാ​പ്പി​ങ്, റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ എ​ന്നി​വ 2026ൽ ​ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

