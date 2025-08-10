Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:30 AM IST

    മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മത്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റിശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണം

    മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മത്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റിശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണം
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത്ര ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ്

    ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    മ​ത്ര: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത്ര ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ദി​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി നാം ​അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന അ​തു​ല്യ​മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന് കേ​ര​ള​മാ​തൃ​ക ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട് വ​ര​ച്ചു​കാ​ണി​ച്ച മ​ഹാ​ര​ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന് യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത സാ​ദി​ഖ്‌ ആ​ടൂ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ ​പൈ​തൃ​കം എ​ക്കാ​ല​ത്തും സ​മു​ദാ​യം മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഹ​മ​ദ് ബാ​ഖ​വി ആ​രൂ​ർ, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​സി​ർ മാ​ഷ്, അ​ഫ്താ​ബ് എ​ട​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​സൂ​ർ ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പാ​ർ​ട്ടി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​സ്താ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല യ​മാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

