മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മത്ര ഏരിയ കമ്മറ്റി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണം

മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മത്ര ഏരിയ കമ്മറ്റി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണംtext_fields
മത്ര: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മത്ര ഏരിയ കമ്മറ്റി മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി.എ.വി അബൂബക്കർ നിർവഹിച്ചു. വർഷത്തിൽ ഒരു ദിനമല്ല,മറിച്ചു ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും പലപ്പോഴായി നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന അതുല്യ മനുഷ്യനായിരുന്നു തങ്ങളെന്ന് അദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന് കേരള മാതൃക ജീവിതം കൊണ്ട് വരച്ചു കാണിച്ച മഹാരഥനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ എന്ന് യോഗം ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത സാദിഖ് ആടൂർ അഭിപ്രായപെട്ടു. ആ പൈതൃകം എക്കാലത്തും സമുദായം മുറുകെ പിടിക്കുമെന്നും യോഗം അഭിപ്രായപെട്ടു. അഹമദ് ബാഖവി ആരൂർ,കണ്ണൂർ ജില്ല എം.എസ്.എഫ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാസിർ മാഷ്, അഫ്താബ് എടക്കാട് എന്നിവർ തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു സംസാരിച്ചു.
മത്ര കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യോഗത്തിൽ നസൂർ ചപ്പാരപ്പടവ് സ്വാഗതവും പാർട്ടി വിങ് കൺവീനർ പി.ടി.കെ. അബ്ദുല്ല നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി റിയാസ് കൊടുവള്ളി,ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ്, അബ്ദുല്ല യമാനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register