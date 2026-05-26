മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 26 May 2026 4:58 PM IST
Updated Ondate_range 26 May 2026 4:58 PM IST
മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - Muscat KMCC Ernakulam District Committee Office Bearers
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. റുസൈലിൽ വച്ച് നടന്ന ജനറൽബോഡിയിൽ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അഷ്റഫ് കിണവക്കൽ, ഷമീർ പാറയിൽ എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃതം നൽകി. പ്രസിഡന്റായി അൻസിൽ പുത്തുക്കടൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അനീഷ് സെയ്ദിനെയും ട്രഷററായി പി.എം ജാസിലിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. മറ്റു ഭാരവാഹികൾ: വൈസ് പ്രസിഡന്റ് -
അബ്ദുൾ റഹീം കെ.ജെ, സിദ്ദിക്ക് കളമശ്ശേരി, മുഹമ്മദ് മുറിയോടിയിൽ, ഫൈസൽ ആലുവ. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ- മുഹമ്മദ് ഷാ, ഷംസു ആലുവ, ജെഫിൻ ജമാൽ, സുനീർ അറക്കൽ. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനായി ഷാനവാസ് മൂവാറ്റുപുഴയെയും കൺവീനറായി ബക്കർ എടത്തലയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story