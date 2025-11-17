Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:20 PM IST

    മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി അൽ ഖൂദ് ഏരിയ രക്തദാന ക്യാമ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി അൽ ഖൂദ് ഏരിയ രക്തദാന ക്യാമ്പ്
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖൂ​ദ് ഏ​രി​യ കെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖൂ​ദ് ഏ​രി​യ കെ​യ​ർ വി​ങ്ങും മെ​ട്രോ പ്രീ​മി​യ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ അ​ൽ ഖൂ​ദും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ബൗ​ഷ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സു​ഹൈ​ർ കാ​യ​ക്കൂ​ൽ, ടി.​പി. മു​നീ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, സി.​വി.​എം. ബാ​വ വേ​ങ്ങ​ര, എ​ൻ.​എ.​എം.​ഫാ​റൂ​ഖ്, ഡോ. ​സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം പാ​വ​റ​ട്ടി, ഷ​ഹ​ദാ​ബ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഇ​ജാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷ​മീ​ർ തി​ട്ട​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ, അ​ൻ​സാ​ർ പി.​പി., അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​യ​ക്കൂ​ൽ, കെ.​വി.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടി.​കെ. സ​ജീ​ൽ, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, സ​നി​ൽ, സ​വാ​ദ്, അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccMuscatBlood Donation CampAl Qud
    News Summary - Muscat KMCC Al Qud Area Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X