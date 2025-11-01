Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 1 Nov 2025 12:02 PM IST
    date_range 1 Nov 2025 12:02 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ
    സീ​ബി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 


    മ​സ്ക​ത്ത്: സീ​ബി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലോ​ത്സ​വം 2025’ ന​വം​ബ​ർ 26, 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ങ്ങേ​റും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​കാ​യി​ക​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സീ​ബി​ലെ റ​മീ ഡ്രീം ​റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വം.

    മു​പ്പ​ത്തി​യ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ​സ​മ​യം ത​ന്നെ മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ​പോ​ലെ മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് പാ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തും. ഷോ​പ്പി​ങ്, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, നാ​ട​ൻ ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഒ​രു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും ഡാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. എ​ല്ലാ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ സ​മ്മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ക​ലാ​തി​ല​കം-​ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ട​വും ന​ൽ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലും നി​ന്നു​ള്ള വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ഓ​ഫ് സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ൻ ക​ലാ​തി​ല​ക​വും സി​നി​മ-​സീ​രി​യ​ൽ താ​ര​വു​മാ​യ അ​മ്പി​ളി ദേ​വി, അ​ഖി​ല ആ​ന​ന്ദ്, രാ​ജേ​ഷ് വി​ജ​യ്, ല​ക്ഷ്മി ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ‘ന​ക്ഷ​ത്ര​രാ​വ്’ എ​ന്ന മെ​ഗാ ഷോ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, സി​ബി ബാ​ബു, വി​നോ​ദ്.​വി, അ​നു​ദാ​സ്‌, വി​നോ​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി, സു​ബി ബാ​ബു, രാ​ജേ​ഷ്, ശ​ശി​ധ​ര​ൻ പൊ​യ്ക​യി​ൽ, സ​ജി​ത വി​നോ​ദ്, നി​ഷ ഷാ​ജി, സീ​ന ശ​ശി​ധ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X