    Oman
    date_range 28 Sept 2025 11:10 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 11:10 AM IST

    ജി.​സി.​സി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ന​ഗ​രം മ​സ്ക​ത്ത്

    നം​ബി​യോ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സൂചികയി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം
    മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജി.​സി.​സി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് ഒ​മാ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ന​ഗ​രി​യാ​യ മ​സ്ക​ത്ത്. നം​ബി​യോ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് സൂ​ചി​ക (ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ജ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്) പ്ര​കാ​രം മ​സ്‌​ക​ത്താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 118.7 പോ​യ​ന്റാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് 105ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ ലാ​ഗോ​സാ​ണ് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ന​ഗ​രം. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഒ​രു വ​ൺ​വേ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ശ​രാ​ശ​രി 70 മി​നി​റ്റാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ശ​രാ​ശ​രി ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്രാ​സ​മ​യം, നി​രാ​ശ​യു​ടെ അ​ള​വ്, ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, തി​ര​ക്ക് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഉ​ദ്‌​വ​മ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സൂ​ചി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റ് അ​റ​ബ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച​നി​ല​വാ​രം ഈ ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സൂ​ചി​ക​യി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ, 92.19 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കോ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കോ പോ​കാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം 7.81 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കോ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കോ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി ദൂ​രം 23.39 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 22.56 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും ക​ഴി​യും. ജി.​സി.​സി​യി​ൽ ദു​ബൈ 169.9 , കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി 155.2, റി​യാ​ദ് 154.5, അ​ബൂ​ദ​ബി 136.1, മ​നാ​മ 140.4, ദോ​ഹ 135.3, ഷാ​ർ​ജ 310.6 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പോ​യ​ന്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഡേ​റ്റ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ട്രാ​ഫി​ക് സൂ​ചി​ക ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Oman NewsMuscatGCC countriestraffic congestion
