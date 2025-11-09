Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 10:09 AM IST

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്തും

    11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേയിൽ​ മാ​രി​യ​റ്റ് ബോ​ൺ​വോ​യി​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്
    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്തും
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്ക്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: യൂ​റോ​പ്പ്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ യാ​ത്രി​ക​രി​ൽ 79 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന അ​വ​ധി​യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ മ​സ്ക​ത്തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മാ​രി​യ​റ്റ് ബോ​ൺ​വോ​യി​യു​ടെ 2026 ഇ.​എം.​ഇ.​എ ടി​ക്ക​റ്റ് ടു ​ട്രാ​വ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബു​ക്കി​ങ് ഡാ​റ്റാ വി​ശ​ക​ല​ന​പ്ര​കാ​രം നോ​ർ​വേ​യി​ലെ ഓ​സ്ലോ, അ​ൾ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ അ​ൾ​ജി​യേ​ഴ്സ്, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യി​ലെ സ്പ്ലി​റ്റ്, സാ​ഗ്രെ​ബ്, ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്കി​ലെ കോ​പ്പ​ൻ​ഹേ​ഗ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും 2026ൽ ​സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 22,000ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് മാ​രി​യ​റ്റ് ബോ​ൺ​വോ​യി​യു​ടെ ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, യാ​ത്രാ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​കു​തി​പേ​രും അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​നോ പ​ഠി​ക്കാ​നോ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം 26 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 41 ശ​ത​മാ​നം​പേ​ർ എ.​ഐ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. 14 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ എ​പ്പോ​ഴും എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    18 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ലാ​ണ് എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് (71 ശ​ത​മാ​നം). അ​തേ​സ​മ​യം 25 മു​ത​ൽ 34 വ​രെ വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ൽ 24 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ എ​പ്പോ​ഴും എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്രാ​യ​മാ​യ യാ​ത്രി​ക​രി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. 2026ൽ 79 ​ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്രി​ക​രും 2025ലെ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തു​ല്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​കീ​കൃ​ത ഗ​ൾ​ഫ് വി​സ പ​ദ്ധ​തി അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വും വ​ർ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണ് ഏ​കീ​കൃ​ത വി​സ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഗ​ൾ​ഫി​ലെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 150 മി​ല്യ​ൺ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​വ​രി​ൽ 70 മി​ല്യ​ൺ പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ര്യ​മാ​യ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

