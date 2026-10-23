Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
മസ്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള മാർച്ച് 24 മുതൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Muscat International Book Fair from March 24
മസ്കത്ത്: മുപ്പതാമത് മസ്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള മാർച്ച് 24 മുതൽ ഏപ്രിൽ മൂന്ന് വരെ നടക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ പുസ്തകമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റാണ് ഇത്തവണത്തെ മുഖ്യാതിഥി .
മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുല്ല ബിൻ നാസർ അൽ ഹറാസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അൽ വുസ്തയുടെ ചരിത്രം, സംസ്കാരം, പൈതൃകം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾ മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ അവയ്ക്കുള്ള പങ്കും ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രമേയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എഴുത്തുകാർ, പ്രസാധകർ, വായനക്കാർ എന്നിവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയാണ് മേളയുടെ ലക്ഷ്യം.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story