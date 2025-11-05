Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:18 AM IST

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ൽ മു​ങ്ങി മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​രം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​ന വ​കു​പ്പ്
    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ൽ മു​ങ്ങി മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​രം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​മു​ലം മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച

    രാ​ത്രി​യി​ലും പൊ​ടി​പ​ട​ലം നി​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം മ​രു​ഭൂ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തോ​​ടെ മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഒ​മാ​നി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്താ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് റോ​ഡി​ന്റെ കാ​ഴ്ച കു​റ​ക്കും. തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന, മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. ഇ​ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും തു​ട​ര​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

