    Oman
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:41 PM IST

    'ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍' ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം 17ന് ​മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍

    ‘ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍’ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം 17ന് ​മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: 1447 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വാ​ച​ക​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി മ​ക്ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ പ​ലാ​യ​ന​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് (ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍) മ​സ്‌​ക​ത്ത് വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​ദി​നം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ‘തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500’ എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് റീ​ജ്യ​ന് കീ​ഴി​ല്‍ ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 17ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി മു​ത​ല്‍ ബൗ​ഷ​ര്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ല്‍ ബു​ഖാ​രി നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

    പ്ര​വാ​ച​ക​രും സ​ഹ​ചാ​രി​ക​ളും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വി​ശു​ദ്ധ മ​ക്ക മു​ത​ല്‍ മ​ദീ​ന വ​രെ​യു​ള്ള പ​ലാ​യ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍, അ​തേ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി സൗ​ദി ഗ​വേ​ഷ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​യാ​ത്ര​യു​ടെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​മാ​ണ് ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍.

    സൗ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഖാ​ളി​യു​ടെ ‘എ ​ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ജേ​ണി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​വും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ല്‍ ബു​ഖാ​രി ന​ട​ത്തി​യ ഹി​ജ്‌​റ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​യാ​ത്ര​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ര്‍ ഹി​ജ്‌​റ പോ​യ വ​ഴി​ക​ള്‍, പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ള്‍, വി​ശ്ര​മി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി സ​ഞ്ചാ​ര​വ​ഴി​യി​ലെ 43 മൈ​ല്‍സ്‌​റ്റോ​ണു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഹി​ജ്‌​റ​യു​ടെ ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​യും അ​നു​ബ​ന്ധ വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് റീ​ജ്യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് സാ​ഖി​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ര്‍ പൂ​ക്കോ​ത്ത്, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ല്‍, സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഖാ​രി​ജ​ത്ത്, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ലീ​ഡ് ഇ​ര്‍ശാ​ദ് ക​റ്റാ​നം, ഫി​നാ​ന്‍സ് ലീ​ഡ് ശ​ഫീ​ഖ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:pravasiGulf NewsicfOman
